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Аэропорт Казани планирует перевезти пятимиллионного пассажира в середине декабря. Это будет рекордный показатель, достигнутый среди всех аэропортов Приволжского федерального округа. Об этом сообщил генеральный директор международного аэропорта столицы Татарстана Сергей Романцов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В этом году завершаем год с рекордными результатами. На утро этого дня уже перевезено 4,8 млн пассажиров. Это лучший результат во всем Приволжском федеральном округе. Впервые за всю историю нашего аэропорта обогнали Уфу. Никогда еще аэропорт Казани не показывал такие результаты», – заявил спикер.

Пассажиропоток казанской воздушной гавани вырос более чем на 30% к уровню прошлого года. На внутренних авиалиниях он увеличился на 22,5%. Самыми популярными направлениями стали Санкт-Петербург, Новосибирск, Сочи, Махачкала, Минеральные Воды, а также Калининград и Москва, отметил Романцов.

На международных маршрутах наблюдается рост пассажиропотока почти на 60% к прошлому году. «Популярные направления – Анталья, Стамбул, Дубай и Хургада. Среди полетов в СНГ – Баку, Ашхабад, Минск, Астана, Самарканд», – подчеркнул спикер.

Замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Айрат Садыков добавил, что из трех татарстанских аэропортов – «Казань», «Бегишево» и «Бугульма», выполняются рейсы по более чем 80 маршрутам. Так, по 69 направлениям самолеты летают из Казани, по десяти – из «Бегишево» и по семи – из Бугульмы.

«Развиваются зарубежные направления, только из Казани – 26 международных линий. В прошлом году по всем трем аэропортам обслужили более 4,4 млн пассажиров. В этом году был открыт новый терминал в аэропорту “Бегишево”. Большая работа планируется по аэропорту Казани», – рассказал он.