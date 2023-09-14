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Строительство нового терминала в казанском аэропорту начнется в 2024 году
В будущем году начнется строительство нового терминала в Международном аэропорту Казани им. Тукая. В текущем году аэропорт обслужит уже более 5 млн пассажиров, сообщил Раис РТ Рустам Минниханов во время ежегодного послания Госсовету Татарстана.
«Принято решение о строительстве нового терминала. Начать работы нужно уже в следующем году. Также хочу поблагодарить КамАЗ за введённый недавно новый терминал Международного аэропорта Бегишево им. Лемаева», — поблагодарил руководитель республики.
Правительству следует проработать вопрос реконструкции взлетно-посадочной полосы с Министерством транспорта Российской Федерации.
«Благодаря компании „Татнефть“ сегодня авиакомпания ЮВТ-АЭРО выполняет полеты из аэропортов Татарстана по сорока маршрутам», — отметил спикер.
Также в ближайших планах — пополнение парка четырьмя самолетами ТУ-214 производства казанского авиазавода.
Необходимо также расширять маршрутную сеть речных перевозок, в том числе до наших туристических центров и в рамках проекта Великий Волжский путь, поручил Рустам Минниханов.
«Стоит задача увеличения пассажиропотока республики на водном транспорте к 2025 году до 500 тысяч человек в год. Большим подспорьем в этом должна стать созданная в текущем году судоходная компания „Флот Республики Татарстан“», — обозначил он задачи.
В части грузоперевозок для дальнейшего развития транспортно-логистических цепочек республики Раис РТ поручил Правительству подготовить предложения по формированию опорной сети узловых мультимодальных центров с упором на контейнерную обработку грузов, а также транспортно-логистической среды для обслуживания грузопотоков МТК «Восток-Запад» и «Север-Юг».
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