Верховный суд России признал электросамокаты транспортным средством

Законным счел Верховный суд России положение ПДД, которое разрешает причислять электросамокаты к транспортным средствам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ВС РФ.

В материале дела, которое было рассмотрено судом, истец отмечал, что к транспортным средствам могут быть отнесены лишь те средства, на которые необходимо водительское удостоверение. Однако суд иск не удовлетворил.

Ответчиком в деле выступал представитель Генеральной прокуратуры РФ. Он пояснил, что закон не может дать полного списка транспортных средств, но электросамокаты к ним можно отнести из-за скорости, которую они развивают.

Решение Верховного суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.