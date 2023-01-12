Минтимер Шаймиев выразил соболезнования в связи с кончиной Муртазы Рахимова

Государственный Советник Татарстана, первый Президент РТ Минтимер Шаймиев направил соболезнование главе Башкортостана Радию Хабирову в связи с кончиной первого Президента Башкортостана Муртазы Рахимова. Он подчеркнул, что Рахимову удалось достойно пройти самые сложные, судьбоносные для Башкортостана и всей страны годы.

«Многолетняя политическая, экономическая и общественная деятельность Муртазы Губайдулловича во благо родной республики достойна глубокого уважения и является примером верного служения своему народу», – цитирует пресс-служба президента РТ текст телеграммы.

Для татарстанцев памятна работа высших органов власти Татарстана и Башкортостана по урегулированию ряда непростых проблем в перестроечное время, отметил он. «Я благодарен Муртазе Губайдулловичу за многолетнее плодотворное сотрудничество, нас связывали не только деловые, но и дружеские, братские отношения, как и между нашими народами», – говорится в телеграмме Госсоветника РТ.

Напомним, Рахимов скончался вчера на 89-м году жизни. Церемония прощания состоится завтра, 13 января, в Государственном концертном зале «Башкортостан» в Уфе, с 9.00 до 12.00 проститься с первым Президентом республики смогут все желающие.