Минстрой Татарстана: За годы работы Марата Садыкова обновилось множество медучреждений

Коллектив Минстроя Татарстана выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью министра здравоохранения Марата Садыкова. Глава ведомства скончался накануне в возрасте 53 лет.

«За годы его работы происходило масштабное обновление объектов здравоохранения: строились новые, капитально ремонтировались действующие медицинские учреждения», — сказано в телеграмме.

Отмечается, что в течение последних лет в республике введены в эксплуатацию медорганизации, соответствующие самым высоким мировым стандартам, — инфекционные больницы в Казани и Набережных Челнах, Центр детской онкологии и гематологии на базе ДРКБ, Республиканский туберкулезный диспансер. Также продолжается возведение перинатального центра при роддоме № 1, детской поликлиники в поселке Дербышки.

«На протяжении многих лет без сбоев идут программы модернизации первичного звена, строительства и ремонта стационаров в самых разных уголках нашей республики», — сказали в Минстрое РТ.

В ведомстве напомнили, что именно под руководством Марата Садыкова медицинское сообщество республики противостояло невиданному доселе вызову — пандемии Covid-19.

«Решения, которые принимались в республике во время пандемии, позволили минимизировать число жертв нового вируса, организовать эффективное лечение и массовую вакцинацию жителей. Марат Наилевич для всех останется примером, каким должен быть врач — бесконечно преданным своему делу, увлеченным своей работой, стоящим на страже общественного здоровья, отзывчивым к чужой беде», — сказано в телеграмме.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что церемония прощания с главой Минздрава РТ пройдет в понедельник, 30 января, в здании Казанской государственной медицинской академии. Однако позже было принято решение перенести место прощания из-за большого количества желающих проститься с ним.