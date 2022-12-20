Минстрой Татарстана назвал три главных решения года в строительной отрасли

Продление льготной ипотеки стало одним из главных достижений этого года, отразившихся на строительной отрасли Татарстана, заявил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов на встрече с журналистами, которая прошла сегодня в ведомстве.

Этот шаг он назвал важным федеральным решением, добавив, что на отрасль повлиями также другие решения.

«Второе решение – это регулирование цен, которое было весной. Правительство четко и жестко работало в отношении спекулянтов, пытавшихся заработать на нашей общей проблеме. И третье, главное решение, заключается в том, что ни одна из республиканских программ не была секвестрирована. Более того, принимается решение о том, чтобы поддерживать дополнительно ремонт инфраструктуры», – сказал он.

Ранее Фролов назвал ситуацию с ростом цен на жилье в Казани «вариативной» и «импульсивной». По его мнению, к столь нестабильным условиям сложно подстроиться как потребителям, так и банковской системе.

Напомним, на прошлой неделе Президент России Владимир Путин предложил продлить льготную ипотеку до 2024 года.