Фролов о росте цен на жилье в Татарстане: Ситуация нестабильная, но в ней есть и плюсы

На рынке жилья в Татарстане сейчас нестабильная ситуация, заявил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов на встрече с журналистами, которая сегодня прошла в Минстрое. Чтобы стабилизировать ее, государство должно отойти в сторону от утверждения средней стоимости квадратного метра, убежден он.

«С точки зрения квадратного метра ситуация вариативная, импульсивная, нестабильная. В ней есть плюсы и минусы», – отметил Фролов. По его мнению, минусы заключаются в том, что к подобной ситуации сложно подстроиться как банковской системе, так и массовому потребителю.

К плюсам он отнес тот факт, что в Казани можно приобрести жилье и с довольно низким ценником.

«Социальное жилье и жилье для отдельных категорий граждан в республике реализуется совсем по другой цене. А что касается рынка, то там есть продавец и покупатель. Есть такие продавцы, которые готовы продать жилье дешевле», – пояснил Фролов. При этом он констатировал, что такие цены, как 100-150 тыс. за квадратный метр встречаются в Казани – в других населенных пунктах ценник другой.