Путин предложил продлить льготную ипотеку до июля 2024 года

Президент России Владимир Путин предложил продлить действие льготной ипотеки. Ставка по таким программам вырастет до 8%. Об этом он сказал на заседании Совета по нацпроектам.

«31 декабря действие льготной ипотеки заканчивается. В этой связи считаю необходимым принять следующее решение. Первое – как и договаривались мы будем сворачивать, но будем делать это плавно. Что именно имею в виду? Мы продлим льготную ипотеку до 1 июля 2024 года», – заявил глава государства.

Также Президент сообщил, что доступ к семейной ипотеке под 6% будет расширен на семьи, где минимум два ребенка не достигли 18 лет. Ранее ей могли воспользоваться только семьи с ребенком, рожденным после 2018 года.