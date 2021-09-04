Минстрой РТ: В Татарстане готовность котельных к отопительному сезону превышает 99%

В Татарстане к предстоящему отопительному периоду 2021–2022 годов подготовлены 3250 котельных, что составляет 99,5% от общего их числа.

Об этом на совещании в Доме Правительства республики рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин. Провел совещание, организованное в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами, Президент Татарстана Рустам Минниханов. В нем также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

По словам главы Минстроя, остается завершить подготовку 17 котельных в семи районах Татарстана. При этом паспорта готовности оформлены на 16 859 многоквартирных домов, что составляет 96,5% от их количества в республике, пояснил докладчик.

«По объектам образования готовность [к отопительному сезону] составляет 99,6%, по объектам здравоохранения — 99,5%, по объектам культуры — 99,6%, по объектам спорта — 98%. Подготовка объектов социальной защиты завершена», — уточнил Айзатуллин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по данным Гидрометцентра РТ в начале следующей недели в Татарстане возможны заморозки. В Казани на этих выходных погода будет ниже климатической нормы.