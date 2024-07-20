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Экономика 20 июля 2024 10:44

Хуснуллин: Условия «Семейной ипотеки» могут пересмотреть

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Вице-премьер Марат Хуснуллин не исключает, что условия программы «Семейной ипотеки» могут пересмотреть. Все предложения озвучат не раньше осени, уточнил он.

При этом в ближайшие три месяца власти РФ пронаблюдают за тем, как реализуется перезапущенная с 1 июля программа, как складывается динамика, цитирует спикера ТАСС.

«Сейчас мы смотрим как будет складываться динамика, потому что ставка высокая, мы очень большие деньги доплачиваем из бюджета, это сотни миллиардов рублей ежегодно», - сказал Хуснуллин, подчеркнув, что при необходимости все меры вынесут на уровень правительства.

Также вице-премьер отметил, что программой воспользовались свыше 1,1 млн семей.

Программа «Семейная ипотека» позволяет семьям с детьми до 6 лет или семьям, воспитывающим несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью, получить кредит на жилье по ставке 6%. Его можно потратить на покупку квартиры в новостройке или индивидуального жилого дома. При этом нужно внести первоначальный взнос - 20% от стоимости квартиры. Максимум в Татарстане, как и в большинстве других регионов, можно взять 6 млн рублей. Больше лимит только в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и в Ленобласти (там 12 млн рублей). С начала июля программу продлили до 2030-го.
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#Марат Хуснуллин #семья #Ипотека
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