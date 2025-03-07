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Экономика 7 марта 2025 13:25

Минстрой РТ поручил главам муниципалитетов взять на контроль строительство ИЖС

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Минстрой РТ поручил главам муниципалитетов взять на контроль строительство ИЖС
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин на традиционном совещании в Доме Правительства региона, которое провел Раис РТ Рустам Минниханов, поручил главам муниципалитетов взять на контроль ход строительства индивидуальных жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Докладчик отметил, что 26 февраля глава Минстроя России Ирек Файзуллин провел совещание по ситуации с индивидуальным жилищным строительством. При этом «республика попала в красную зону как регион, имеющий большое количество кредитных договоров, по которым фиксируются просрочки завершения строительства объектов».

Согласно данным Минстроя РФ, в Татарстане на 1 марта насчитывалось 1366 индивидуальных домов, по которым были зафиксированы просрочки со строительством. Из них 1318 возводились «хозяйственным способом», а 48 – с привлечением подрядных организаций.

«Отмечу, что пообъектные перечни были направлены нашим министерством в муниципалитеты. В связи с чем главам муниципальных районов необходимо взять строительство ИЖС под особый контроль, следить за ходом строительства и вести соответствующую работу в постоянном режиме», – подчеркнул Марат Айзатуллин.

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