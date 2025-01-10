Власти Татарстана окажут поддержку участникам ИЖС, пострадавшим от обмана застройщика

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Пострадавшим от мошеннической схемы со строительством индивидуальных жилых домов в Татарстане будет оказана поддержка. Этот вопрос находится на контроле у Раиса республики Рустама Минниханова, сообщила «Татар-информу» руководитель пресс-службы татарстанского лидера Лилия Галимова.

В декабре на итоговой пресс-конференции Президенту РФ Владимиру Путину был задан вопрос по данной проблеме. Накануне глава государства вернулся к нему.

«Мы с вами это обсуждали на прямой линии в декабре. Вы слышали вопрос из Татарстана по поводу обманутых дольщиков (застройщиками). Как я и предполагал, это жульническая операция, которая была совершена без учета специальных эскроу-счетов по объектам ИЖС», – сказал Путин на совещании с членами правительства.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил главе государства о сложившейся ситуации.

«Там картина следующая. Эти жители строили не по программе долевого участия, они не попадают в категорию обманутых дольщиков. Там часть квартир была реализована коммерческими организациями, а часть – вообще индивидуальными предпринимателями. Регионом принято решение, что они окажут помощь через социальную поддержку, есть такая республиканская программа, квартиры дадут жителям оттуда, плюс дадут по 1 миллиону рублей на первоначальный взнос. То есть эта задача будет решена», – отметил зампред Кабмина.

В пресс-службе Раиса РТ подтвердили, что власти республики предложили реализовать меры поддержки, озвученные вице-премьером России.

«Этот вопрос находится на контроле у Раиса республики Рустама Минниханова», – подчеркнула она.

Проблемой участников строительства ИЖС в Татарстане, которых обманули застройщики, занимаются правоохранительные органы. В мае прошлого года по обращению Рустама Минниханова началась проверка застройщика.

В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ. Определены четверо обвиняемых, из них двое под стражей, двое под домашним арестом. Имущество обвиняемых в размере 38 млн рублей арестовано.

Марат Хуснуллин также отметил на совещании, что ключевой вопрос все же системный.

«У нас закон на индивидуальное жилищное строительство по вашему поручению начинает действовать с 1 марта 2025 года. И мы надеемся, что этот закон нам позволит не допускать таких хозяйственных договоров, когда по договорам подряды с несостоятельными жуликами заключили, те собрали понемножку денег, построили фундамент – и всё, пропали с деньгами. Я надеюсь, что у нас таких фактов в будущем больше не будет, а сейчас те, которые есть, будем дорабатывать, закрывать эти вопросы», – заявил он.