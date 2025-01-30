Минстрой РФ в Казани призвал приглашать бизнес при создании плана благоустройства

Еще на стадии планирования благоустройства территории нужно приглашать представителей малого и среднего бизнеса. Об этом заявил замминистра строительства России Алексей Ересько на региональном дне II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России», который проходит в Казани.

«Еще при создании плана надо приглашать бизнес и спрашивать: где хотите поставить ларек или палатку с мороженым?» – сказал замминистра.

Он добавил, что такой подход позволит избежать случаев, когда предприниматели заинтересованы в площадке, но на ней отсутствует нужная им инфраструктура.

Напомним, II Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – сила России» проводится по поручению Президента РФ, организован ВАРМСУ при поддержке Администрации Президента РФ. Также Раис РТ Рустам Минниханов возглавляет комиссию Госсовета РФ, ответственную за реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни».

К слову, ранее Минниханов на том же форуме раскрыл секрет успеха в благоустройстве общественных пространств.