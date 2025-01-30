На форуме «Малая Родина – сила России» рассказали о проблемах проекта «Голубые озера»

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На региональном дне II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России» были презентованы проекты Татарстана, связанные с благоустройством рекреационных зон, в частности, Голубых озер и Волжской тропы.

«Во время работы над Голубыми озерами мы столкнулись с несколькими проблемами. Первая – донесение до посетителей, что мы находимся на особо охраняемой природной территории. Решением стали изменения в положение о заказниках, которые запретили погружение в воду. Вторым решением стало физическое соединение большого и малого озер. Третье – разработка для всей территории информационного сопровождения», – отметила замдиректора по туризму и рекреации Института развития городов РТ Оксана Саргина.

Кроме того, на территории озер ограничили въезд автомобилей, а для купания людей создали специальные купели, что позволяет сохранить уникальные свойства воды самих водоемов, которые теперь защищены от людского воздействия.

Еще одним проектом, представленным на форуме, стала Волжская тропа. Уже сейчас благоустроены 174 км пути, а ее эффект виден в муниципальных образованиях, сообщил руководитель департамента «Дирекция по природным территориям» Института развития городов РТ Кирилл Глобов.

«В начале проекта не все понимали, зачем это нужно. Сейчас все видят, что по району ходят туристы, покупают местную продукцию. Люди из ближайших населенных пунктов уже узнают путешественников и приветствуют их из окон. Если раньше о правом береге Волги мало кто слышал, то сейчас это очень популярное место, во многом благодаря новой тропе», – подчеркнул он.

Цель нацпроекта – комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава.

Напомним, II Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – сила России» проводится по поручению Президента РФ, организован ВАРМСУ при поддержке Администрации Президента РФ. Также Раис РТ Рустам Минниханов возглавляет комиссию Госсовета РФ, ответственную за реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни».