Минниханов раскрыл секрет успеха в благоустройстве общественных пространств

Главное в благоустройстве общественных пространств – это подобрать хорошую команду, которая сможет перенимать лучший опыт из России и других стран. Об этом на пленарной сессии II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России» сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Мы после того, как привели в порядок общественные пространства, пошли во дворы. Если не будет таких команд, которые действительно разбираются в теме, то результата не будет. Они и сейчас активно ездят по миру и перенимают опыт. Главное – найти правильных людей, ну и немного денег», – улыбнулся он.

Наряду с общественными пространствами в Татарстане активно благоустраивают дворы. При этом во многом примером для Татарстана стала Москва, подчеркнул Минниханов.

Он дал несколько советов, как выстроить работу по благоустройству на примере программы «Наш двор». Помимо компетентной команды, нужно создать перечень минимальных работ с конкретными требованиями, которые будут в любом случае выполнены на территории, а также плотно работать с местным населением.

«Татарстан стал очень хорошим примером перенимания лучшего опыта из других регионов. Без этого успеха не достичь. Кроме того, в республике невероятная способность находить таланты, которые действительно становятся большими игроками в разных индустриях», – добавил полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров.

Он призвал регионы перенимать успешные практики из Татарстана.

Напомним, II Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – сила России» проводится по поручению Президента РФ, организован ВАРМСУ при поддержке Администрации Президента РФ. Также Минниханов возглавляет комиссию Госсовета РФ, ответственную за реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Цель нацпроекта – комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава.