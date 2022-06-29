Минстрой РФ: На Международном строительном чемпионате в Казани создадут студенческую лигу

На II Международном чемпионате по промышленному строительству, который пройдет в Казани с 5 по 8 октября, впервые создадут Студенческую лигу. Это позволит привлечь в строительную отрасль заинтересованную молодежь. Об этом заявил первый замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Александр Ломакин на пресс-конференции в ТАСС.

Сейчас ведется активная работа по расширению состава участников чемпионата. В столицу РТ приедут представители более 250 крупнейших российских компаний в сфере промышленного строительства, сообщил Ломакин.

«Ключевой особенностью этого события станет создание Студенческой лиги, — добавил он. — Это возможность для любого студента узнать о трендовых и передовых компаниях в сфере строительства, стать волонтером, наравне с профессионалами принять участие в конкурсной программе и вместе с экспертами присоединиться к деловой программе».

Всего к чемпионату присоединятся более 190 студентов из стран России, СНГ, которые поборются за победу в 16 номинациях.

Напомним, II Международный чемпионат по промышленному строительству пройдет в выставочном центре «Казань Экспо». 16 июня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин и гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заключили соглашение о сотрудничестве по организации и проведению состязаний.