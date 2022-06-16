Минниханов: Международный чемпионат по промышленному строительству очень важен для РТ

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин и гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заключили соглашение о сотрудничестве по организации и проведению II Международного чемпионата профессионального мастерства в сфере промышленного строительства (мероприятие состоится в этом году в Казани). Документ был подписан на XXV Петербургском международном экономическом форуме, сообщила пресс-секретарь Президента РТ Лилия Галимова.

В чемпионате примут участие представители 23 стран. Это Турция, Египет, Бангладеш, ОАЭ, Венгрия, Иран, Сербия, Израиль, а также страны БРИКС, ЕАЭС и СНГ, напомнил Файзуллин. «Казань для проведения нашего мероприятия была выбрана не случайно — это очень красивый город, который является экономическим, логистическим и технологическим центром России», — добавил министр.

Для Татарстана, который стабильно находится в числе лидеров по промышленному строительству, это мероприятие имеет большое значение, отметил Минниханов. Сегодня в республике более 400 предприятий выпускают строительную продукцию, за последние десять лет здесь ввели в эксплуатацию и модернизировали 160 предприятий. «Проведение международного чемпионата позволит познакомиться с новыми технологиями и компетенциями, а главное — найти лучших в этом направлении», — добавил руководитель республики.

Мероприятие окажет положительное влияние не только на строительную отрасль, но и в целом на развитие экономики, уверен Лихачев. «Для многих специалистов участие в строительных соревнованиях является социальным лифтом», — добавил глава «Росатома».

Международный строительный чемпионат пройдет с 5 по 8 октября по трем направлениям: состязания профессиональных строителей, интерактивная выставка и деловая программа. Участники соревнований сразятся в 20 индивидуальных и командных номинациях по промышленному строительству, проектированию промышленных объектов и управлению проектами строительства.