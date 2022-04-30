Казань примет II Международный строительный чемпионат

II Международный строительный чемпионат пройдет в Казани. Об этом стало известно на заседании федерального оргкомитета чемпионата под председательством министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина, в котором принял участие его республиканский коллега Марат Айзатуллин.

Победителем конкурса среди регионов на право проведения мероприятия в этом году стал Татарстан. Официальной площадкой чемпионата в 2022 году выбрана Казань. Чемпионат пройдет с 5 по 8 октября в международном выставочном центре «Казань Экспо», отмечает пресс-служба Минстроя РТ.

Международный чемпионат в сфере промышленного строительства был учрежден в феврале 2020 года Минстроем РФ и госкорпорацией «Росатом». Впервые он прошел в апреле 2021 года в Сочи. За звание лучших тогда соревновались примерно 500 профессиональных строителей из России, Казахстана, Беларуси, Египта и Турции.

«Чемпионат продемонстрировал серьезный потенциал для дальнейшего развития. Сегодня его проведение имеет важное значение в контексте поставленных задач по кадровой трансформации строительной отрасли, повышению производительности труда специалистов и конкурентоспособности организаций строительного комплекса», — заметил, открывая совещание, Ирек Файзуллин.

«<…> новый чемпионат сможет стать площадкой для презентации России как ведущей строительной державы и формирования эффективной производственной кооперации», — также добавил он.

В текущем году в рамках впервые проводимой «Студенческой лиги» участниками чемпионата станут студенты профильных строительных вузов России. Таким образом, состязаться друг с другом будут представители трех категорий: специалисты крупнейших российских и иностранных компаний, независимые участники и студенты.

Кроме того, Международный строительный чемпионат присоединится к президентской платформе «Россия — страна возможностей». Поэтому организаторам важно предоставить возможность для участия в соревнованиях максимально широкому кругу лиц. Среди участников совещания был и гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.