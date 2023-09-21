Минспорта России отказалось платить ежегодный обязательный взнос в WADA

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После того, как прекратилось членство России в Совете Европы в марте 2022 года, к стране не должны применяться прежние критерии по формированию обязательного ежегодного взноса во Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Минспорта.

«В соответствии с решением исполнительного комитета WADA в 2023 году ежегодный взнос РФ должен составить 1 267 023 долларов. Данный показатель рассчитан на основе шкалы взносов страны в Совет Европы, тогда как Россия 16 марта 2022 года прекратила свое членство в Совете Европы», — отметил собеседник.

Он добавил, что нужно выработать механизм оплаты обязательного взноса в WADA для стран, которые не входят в континентальные организации. С этой целью Минспорт России инициировал вопрос о выработке универсальной формулы финансирования WADA на площадке единственного мирового механизма борьбы с допингом в спорте — конвенции ЮНЕСКО. Вопрос включен в повестку 9-й сессии конференции сторон конвенции ЮНЕСКО, которая пройдет в конце октября.

«В случае принятия единого согласованного подхода в рамках конвенции ЮНЕСКО российская сторона перечислит взнос в регулярный бюджет WADA», — допустили в пресс-службе Минспорта.

Напомним, в марте 2022 года Совет Европы объявил, что Россия перестала быть членом организации. Проект был внесен Президентом РФ Владимиром Путиным. В феврале 2023 года законопроект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы прошел заключительное чтение в Госдуме.