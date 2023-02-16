Госдума приняла закон о прекращении действия договоров Совета Европы в отношении России

Законопроект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы прошел третье, заключительное, чтение в Госдуме.

Проект был внесен Президентом РФ Владимиром Путиным и касается, в частности, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма, Устава Совета Европы.

«В связи с прекращением членства Российской Федерации в Совете Европы считать с 16 марта 2022 года прекратившими действие в отношении Российской Федерации следующие международные договоры: Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года», – сказано в документе.

В марте 2022 года Совет Европы объявил, что Россия перестала быть членом организации. В пояснительной записке к законопроекту отмечатеся, что Комитет министров СЕ грубо нарушила устав, приняв резолюцию о прекращении членства РФ. Страна состояла в ней 26 лет.