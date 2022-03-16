Совет Европы объявил, что Россия перестала быть членом организации

Россия перестала входить в Совет Европы, сообщает РИА Новости со ссылкой на коммюнике Комитета министров организации.

«На внеочередном заседании сегодня утром Комитет министров в рамках процедуры, начатой в соответствии со статьей 8 Устава Совета Европы, постановил, что Российская Федерация перестает быть членом Совета Европы с сегодняшнего дня», — отмечается в сообщении.

Россия входила в состав СЕ 26 лет. Ранее Москва заявила, что покинет состав Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека. Тем не менее страна готова остаться в тех конвенциях, которые отвечают ее интересам, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.