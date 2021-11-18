Минсельхозпрод: В Татарстане самые низкие цены на молочную продукцию в ПФО

В Татарстане самые низкие цены на молочную продукцию среди регионов Приволжского федерального округа. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

«В республике наименьшие цены среди регионов ПФО на молочную продукцию – по сметане, молоку пастеризованному и маслу сливочному Татарстан занимает первое место», – рассказали в ведомстве.

В министерстве убеждены, что меры господдержки, оказываемые производителям продовольственной продукции и молочной отрасли на федеральном и региональном уровнях, эффективны по формированию средней цены.

«Также производителям муки, хлеба, подсолнечного масла и сахара выделяются субсидии на возмещение части затрат связанных с производством», – подчеркнули в пресс-службе.

Для того чтобы татарстанцы могли приобретать продукты непосредственно у фермеров, без перекупщиков, в Татарстане каждую субботу проходят сельскохозяйственные ярмарки.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что годовая инфляция в Татарстане продолжает расти, в октябре она достигла 8,2%. Основное влияние на рост цен оказали подорожавшие продукты питания – за год их стоимость в среднем выросла почти на 11%.