Фермеры Татарстана реализовали на сельхозярмарках продукцию почти на миллиард рублей

В Татарстане за девять проведенных сельскохозяйственных ярмарок реализовано продукции почти на миллиард рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

«За девять ярмарочных дней завезено продукции на 835,9 млн рублей, в том числе овощей “борщевого набора” объемом 8145,7 тонны», – рассказали в пресс-службе.

В частности, фермеры продали горожанам на ярмарках 4703,3 тонны картофеля, 697,1 тонны капусты, 308,6 тонны моркови, 296,7 тонны свеклы и 2140 тонн лука репчатого.

«Для обеспечения городского населения республики сельхозпродукцией и продовольственными товарами министерством совместно с администрацией городов организуются традиционные сельскохозяйственные субботние ярмарки, где удается реализовывать продукты питания ниже среднерозничных», – отметили в ведомстве.

В Минсельхозпроде пояснили, что снижение цен удается достичь путем прямых продаж, минуя посредников, а также предоставления бесплатных торговых мест фермерам.

В этом году сельскохозяйственные ярмарки проводятся с 11 сентября и продлятся до Нового года. Ярмарочные мероприятия организованы на 15 торговых площадках в Казани, а также в Набережных Челнах, Нижнекамске и Зеленодольском районе.