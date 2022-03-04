Минсельхозпрод РТ: Производители полностью обеспечены семенами зерновых культур

Сельхозпроизводители Татарстана полностью обеспечены семенами зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщил журналистам заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов на XXII съезде Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельхозпотребкооперативов РТ.

«Многие сельхозпроизводители на 100% обеспечены семенами сахарной свеклы, подсолнечника и кукурузы. Есть отдельные предприятия, которым товар еще не поставлен, но он оплачен. Да, цены выросли в связи с тем, что курс доллара подскочил. Но Татарстан готов провести весенние полевые работы», – сказал представитель Минсельхозпрода.

Хабипов отметил, что министерство рекомендовало аграриям обратиться к отечественным производителям, которые имеют аналоги импортных семян и запчастей для сельхозтехники. «Возможно, урожайность сахарной свеклы, кукурузы будет чуть ниже. Но рисков, что в Татарстане земля не будет засеяна, мы не видим», – подчеркнул он.

Замминистра добавил, что под урожай 2022 года озимые культуры были посеяны на площади более 500 тыс. гектаров. Кроме того, в этом году в республике на 20% увеличат площади овощных культур и картофеля на открытом грунте.

«По графику идет накопление минеральных удобрений. Конечно, в этом году все ждем хорошей погоды, благоприятного сельскохозяйственного урожайного года. Жители Татарстана должны быть уверены в том, что мы полностью обеспечим продовольственную безопасность республики», – заметил он.

Собеседник журналистов также напомнил, что с 19 марта в Татарстане возобновляются сельскохозяйственные ярмарки, которые продлятся до конца апреля. «На весенних ярмарках можно будет купить натуральную фермерскую продукцию непосредственно у производителей без перекупщиков», – заключил он.