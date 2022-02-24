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Сельское хозяйство
24 февраля 2022  21:29
Надежда Гордеева

В Татарстане с 19 марта возобновятся сельскохозяйственные ярмарки

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В Татарстане с 19 марта возобновится проведение сельскохозяйственных ярмарок. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на заседании коллегии Минсельхозпрода.

«По поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова с 19 марта текущего года возобновляем проведение ярмарок», – сказал докладчик.

Зяббаров отметил, что по итогам всех проведенных в прошлом году сельскохозяйственных ярмарок было реализовано продукции на 1,9 млрд рублей.

«Компенсация транспортных расходов участникам ярмарочных мероприятий дает возможность реализовывать сельскохозяйственную продукцию жителям республики по сниженным ценам», – подчеркнул министр.

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