Марат Зяббаров: Из-за санкций советуем аграриям и фермерам отечественных производителей

Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров рекомендовал аграриям и фермерам поддерживать контакты с отечественными производителями. Об этом глава Минсельхозпрода республики заявил на XXII съезде Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельхозпотребкооперативов РТ.

«В связи с введением санкций в отношении России со стороны западных стран на рынке отмечается нехватка сельскохозяйственной техники, запасных частей к ней. Для снижения негативного влияния ограничений на экономику сельскохозяйственного сектора республики министерством проводится работа по доведению информации об отечественных производителях запасных частей, в том числе на импортные машины и оборудование», — рассказал докладчик.

Зяббаров отметил, что министерство принимает информацию от фермеров по возникающим у них вопросам и проблемам. «Ежедневно проводим штаб, на котором собираем информацию о проблемах с поставкой запчастей, семян, различного оборудования. Ведем работу с федеральными министерствами. Пока, так скажем, немного туговато, все в режиме ожидания», — подчеркнул он.

Министр добавил, что поднялись цены на семена сахарной свеклы и поставщики ставят условие о 100-процентном авансе. «„Щелково Агрохим” подтверждает наличие семян сахарной свеклы. Мы знаем, что качество немного не такое, как у зарубежных семян, но, как бы ни было, это выход из положения. При необходимости мы состыкуем. У нас есть хозяйства, занимающиеся выращиванием сахарной свеклы. Надо определиться, не тянуть и не выжидать», — заметил он.

Глава Минсельхозпрода констатировал, что из-за курса доллара «взлетели цены на корма, удобрения, препараты, технику». «Заранее прогнозируйте, посмотрите свои договоры, что там прописано. Но режим выжидания нам применять нельзя, этими вопросами нужно вплотную заниматься», — рекомендовал он собравшимся.

Кроме того, по словам Зяббарова, остаются вопросы по инкубационному яйцу и суточным цыплятам. Вместе с тем не ожидается проблем с ветеринарными препаратами.

«По обслуживанию доильного завода, молокопроводов тоже импортная зависимость присутствует. Есть и отечественные компании, в том числе татарстанские, которые могут предоставить российские аналоги и сопровождать», — заключил он.