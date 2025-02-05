Минсельхозпрод РТ: Озимые культуры не должны пострадать при возвращении морозов

В Татарстане озимые культуры не должны пострадать при возвращении морозов. Даже температура -19 градусов с учетом выпавшего снега не столь опасна для посевов, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

«В большей части республики снежный покров достаточно высокий – от 15 сантиметров. Местами доходит до 40 сантиметров. Есть часть территории республики, Кайбицкий, Буинский и Дрожжановский районы, где было небольшое количество снежного покрова – от 2 до 10 сантиметров. До последнего снегопада были открытые поля. Сейчас определенный запас снежного покрова на полях имеется», – рассказали в пресс-службе.

В министерстве уточнили, что в среднем озимая пшеница выдерживает кратковременное снижение температуры на узле кущения до -18 градусов, озимая рожь – -20, -21 градусов. «Один сантиметр снежного покрова примерно на 1 градус повышает температуру, один сантиметр мерзлого слоя почвы – на 2 градуса», – отметили в ведомстве.

В Татарстане озимые культуры посеяны на площади 485 тыс. гектаров. Еженедельный мониторинг состояния посевов показал, что их гибель на некоторых полях составляет всего 2-3%.

«Серьезную угрозу озимым не видим. Ситуация стабильная, температура на узлах кущения – от 2 до 5 градусов мороза», – проинформировали в министерстве.

По информации Гидрометцентра РТ, совсем скоро в республике под воздействием антициклона установится морозная погода с ночными температурами от -14 до -19 градусов и дневными – от -4 до -9.