Зяббаров посоветовал аграриям организовать опрыскивание посевов

Марат Зяббаров

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Аграриям Татарстана, чтобы предотвратить распространение болезней растений, желательно провести опрыскивание посевов. Об этом заявил вице-премьер РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на традиционном совещании в Доме Правительства региона.

Провел совещание с подключением по видеосвязи всех муниципалитетов Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Раиса республики.

По словам докладчика, за прошедшие две недели на большей части территории республики прошли продуктивные дожди. В среднем выпало 65 миллиметров осадков – это 108% от средних многолетних значений.

Содержание продуктивной влаги в метровом слое почвы – от 87 до 280 миллиметров при норме от 100 до 170 миллиметров. Сумма эффективных температур несколько выше нормативных значений, в среднем составляет 682 градуса.

«Погодные условия сейчас можно оценить как благоприятные для роста и развития зерновых культур: нет сильной жары, и продуктивной влаги также достаточно», – констатировал Зяббаров.

При этом сейчас идет активный период работ для защиты и формирования урожая. «На зерновых культурах повсеместно отмечается довольно сильное распространение таких болезней, как мучнистая роса, септориоз и бурая ржавчина. Их развитию способствует влажная погода», – отметил он.

Кроме того, на посевах рапса появились гусеницы капустной моли. При бурном развитии они способны в течение недели полностью уничтожить посевы крестоцветных культур.

«Потенциал полей высокий, и нам нужно не допустить дальнейшего распространения указанных вредных объектов. Рекомендуем организовать опрыскивание посевов в вечернее и ночное время и заранее оповещать пчеловодов о проводимых обработках», – дал совет сельхозпроизводителям руководитель профильного министерства.

Хорошим инструментом повышения эффективности защитных мероприятий он назвал растворные комплексы. В качестве примера был приведен созданный в 2021 году за 16 млн рублей комплекс хозяйства «Волга-Селект» Аксубаевского района. Он способен смешивать до 12 компонентов пестицидов одновременно, готовить три разных рабочих раствора пестицидов и два вида растворов для подкормки.

Комплекс позволяет обслуживать свыше 20 тыс. гектаров в Аксубаевском районе. Аналогичный комплекс функционирует в Черемшанском районе. На загрузку раствором 20-тонного КАМАЗа с прицепом уходит всего 20 минут.

«В результате использования данного комплекса урожайность культур увеличилась до 15%, затраты на создание растворного узла окупились хозяйству за один сезон. Сегодня растворный комплекс такого формата стоит порядка 25 млн рублей. По статье "Техмодернизация" на них распространяется возмещение части затрат», – отметил глава Минсельхозпрода.

И добавил, что всего в республике насчитывается 234 растворных комплекса разной комплектации, которые охватывают 1,5 млн гектаров посевов. По оценке министра, в последние годы благодаря их работе Татарстан дополнительно получает около 300 тыс. тонн зерна.