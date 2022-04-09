Минсельхозпрод РТ: Ажиотажный спрос на сахар сохраняется только на ярмарках в Казани

Ажиотажный спрос на сахарный песок сейчас сохраняется только на тех весенних сельскохозяйственных ярмарках, которые проходят в Казани. Об этом при посещении ярмарки в Кировском районе города, организованной на улице Батыршина, заявил первый замглавы Минсельхозпрода РТ Наиль Залаков, сообщает пресс-служба ведомства.

«Проводим уже четвертую ярмарку, тем не менее ажиотаж на сахар сохраняется. Остальная продукция тоже представлена в полном объеме. <…> Хочется отметить, что такой спрос на сладкий продукт наблюдается только в Казани. В Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске все спокойно», — отметил первый замминистра, инспектируя ярмарку вместе с мэром столицы Татарстана Ильсуром Метшиным.

«Возможно, сказывается и доступная цена. Если в магазинах мы сейчас видим цену от 75 рублей, то на ярмарках сахарный песок реализуется по 60 рублей за килограмм», — предположил при этом Залаков.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по данным Минэкономики РТ спрос на сахар и соль в Татарстане упал в 3,5 раза по сравнению с пиком ажиотажа.

Весенние сельхозярмарки для горожан проводятся начиная с 19 марта на 15 площадках Казани, на двух Зеленодольского района (в поселке Новая Тура и селе Осиново), на трех площадках Набережных Челнов и Нижнекамска. Их будут организовывать каждую субботу до 23 апреля включительно.