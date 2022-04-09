Фермеры рассказали мэру Казани, как быстро раскупают их продукцию на сельхозярмарках

В субботу утром мэр Казани Ильсур Метшин проверил организацию сельхозярмарки в Кировском районе. Продавцы и покупатели рассказали ему о низких ценах и быстро заканчивающейся продукции.

«Я уже девять лет приезжаю торговать на эту площадку. Сегодня привез более 200 кг творога, масла и сметаны. Не прошло и двух часов, а уже можно собираться домой – все продал», – приводятся слова одного из торговцев на сайте мэрии Казани.

Отмечается, что цены на ярмарках значительно ниже рыночных. Например, килограмм сахара стоил в субботу не более 60 рублей, литр молока - около 40 рублей. Цены на гречневую крупу ниже розничных на 23%, а на сливочное масло – на 40%.

Всего только в этот день и только на площадку на улице Батыршина фермеры завезли продукции почти на 4 млн рублей. В среднем за один день торговли на всех площадках казанцы покупают продукты на общую сумму более 45 млн рублей.

Весенние ярмарки для горожан стартовали 19 марта на 16 площадках. Они проходят каждую субботу до 23 апреля включительно.