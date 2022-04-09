Спрос на сахар и соль в Татарстане упал в 3,5 раза по сравнению с пиком ажиотажа

В Татарстане спрос на сахар и соль упал в 3,5 раза по сравнению с началом марта, когда наблюдался пиковый ажиотаж, рассказал на субботнем совещании в Доме Правительства РТ министр экономики республики Мидхат Шагиахметов.

На рис спрос упал в три раза, на растительное масло - в 2,8 раза, добавил глава Минэкономики РТ.

Согласно приведенным им данным, наибольший спрос наблюдался с 3 по 9 марта. Тогда татарстанцы скупили больше 1 тыс. тонн сахара и более 360 тонн соли.

Запасов продовольствия в Татарстане хватает, добавил Шагиахметов. Он напомнил, что с 19 марта в городах республики проводятся сельскохозяйственные ярмарки. «Несмотря на то, что уровень спроса в розничной сети стабилизируется, увеличенные объемы поставок по ряду позиций будут сохранены», - заявил министр.

Шагиахметов подчеркнул, что министерством промышленности и торговли совместно с муниципальными образованиями продолжается ежедневный мониторинг товарных запасов в торговых сетях. «Объем основных товаров в магазинах и распределительных центрах достаточен для удовлетворения спроса населения республики. Предприятия торговли обеспечены товарами первый необходимости», – сообщил министр экономики РТ, добавив, что обеспечение стабильности товарных запасов находится на постоянном контроле рабочей группы.

«Вы провели очень хорошую работу с поставщиками, с федеральными сетями. Эту тему держите на контроле», - поручил Президент Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь к министру экономики РТ.