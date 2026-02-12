Минсельхоз РФ создаст программу для поддержки фермеров – производителей молока

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Минсельхоз РФ разрабатывает отдельную программу для поддержки фермеров, занимающихся производством молока. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства России Роман Некрасов на заседании коллегии Минисельхозпрода РТ.

«Мы разрабатываем программу по доведению поголовья в фермерских хозяйствах до тысячи и более голов молочного скота. Участие фермера у нас в первоначальных инвестициях за счет того механизма, который мы разрабатываем, будет составлять не более 15% от объема инвестиций. А всё остальное – грантовая поддержка и продукт банка. Надеюсь, что мы эту программу сделаем уже в этом году», – сказал он.

По словам Некрасова, программа поможет фермерским хозяйствам повысить свой технологический уровень и объемы производства.

Замминистра добавил, что по итогам прошлого года Татарстан занял первое место в России по производству молока и крупного рогатого скота на убой.

«Министр сельского хозяйства Оксана Лут просила от себя лично поблагодарить аграриев республики, руководство Татарстана за то внимание, которое уделяется АПК», – заявил он.

Некрасов подчеркнул, что в республике имеется серьезный задел по развитию племенного животноводства. «Первое место регион занимает по производству племенных молочных коров. Это серьезная база, на основе которой можно формировать векторы развития этой сложной, но прибыльной отрасли», – заключил он.