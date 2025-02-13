news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Экономика 13 февраля 2025 22:13

Минсельхоз РФ рекомендовал Татарстану выводить на зарубежные рынки сою и рапс

Татарстан может выходить на рынки других регионов России и зарубежья с соей, яровым рапсом, зерновыми и зернобобовыми культурами. Об этом заявил директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов на заседании коллегии Минсельхозпрода РТ.

«Но по сахарной свекле есть ощущение, что закупка семян только начинается. Уверен, что с семенами этой культуры проблем не будет, но тем не менее это вызывает у нас определенное беспокойство. Мы готовы оказать необходимую помощь российскими семенами. Можно также завезти семена по импорту», – сказал он.

Некрасов добавил, что в прошлом году аграрии республики еще раз доказали свой высокий профессионализм. «Доказали своим примером, что можно работать в самых сложных природных условиях», – отметил он.

Директор департамента также назвал Татарстан самым энерговооруженным регионом Приволжского федерального округа. «И это во многом благодаря той поддержке, которую оказывает республика сельхозпроизводителям в приобретении техники», – подчеркнул он.

Заместитель министра сельского хозяйства России Максим Боровой напомнил, что Татарстан является лидером среди регионов по производству молока. Его производство в республике с 2020 по 2024 год выросло на 17,5%.

«Цель – увеличить производство почти на 12,5% к 2030 году. Это можно сделать благодаря созданию новых скотомест, модернизации и реконструкции действующих ферм, а также увеличению продуктивности коров», – заметил он.

Производство мяса птицы к 2030 году в республике планируется нарастить на 12%, до 243,9 тыс. тонн. «Здесь необходимо работать с инвесторами по увеличению мощностей», – рекомендовал Боровой.

читайте также
Татарстан планирует увеличить экспорт халяльной продукции до 17 млн долларов
«Сырье-то наше!»: Минниханов об упущенных 130 млрд рублей в переработке продукции АПК
«Сырье-то наше!»: Минниханов об упущенных 130 млрд рублей в переработке продукции АПК
#Сельское хозяйство
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Ляйлятуль-Бараат: как мусульманам встретить священную Ночь Очищения

Ляйлятуль-Бараат: как мусульманам встретить священную Ночь Очищения

12 февраля 2025
Набиуллина укротила инфляцию? Какого решения по ключевой ставке стоит ждать от ЦБ

Набиуллина укротила инфляцию? Какого решения по ключевой ставке стоит ждать от ЦБ

13 февраля 2025