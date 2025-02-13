Минсельхоз РФ рекомендовал Татарстану выводить на зарубежные рынки сою и рапс

Татарстан может выходить на рынки других регионов России и зарубежья с соей, яровым рапсом, зерновыми и зернобобовыми культурами. Об этом заявил директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов на заседании коллегии Минсельхозпрода РТ.

«Но по сахарной свекле есть ощущение, что закупка семян только начинается. Уверен, что с семенами этой культуры проблем не будет, но тем не менее это вызывает у нас определенное беспокойство. Мы готовы оказать необходимую помощь российскими семенами. Можно также завезти семена по импорту», – сказал он.

Некрасов добавил, что в прошлом году аграрии республики еще раз доказали свой высокий профессионализм. «Доказали своим примером, что можно работать в самых сложных природных условиях», – отметил он.

Директор департамента также назвал Татарстан самым энерговооруженным регионом Приволжского федерального округа. «И это во многом благодаря той поддержке, которую оказывает республика сельхозпроизводителям в приобретении техники», – подчеркнул он.

Заместитель министра сельского хозяйства России Максим Боровой напомнил, что Татарстан является лидером среди регионов по производству молока. Его производство в республике с 2020 по 2024 год выросло на 17,5%.

«Цель – увеличить производство почти на 12,5% к 2030 году. Это можно сделать благодаря созданию новых скотомест, модернизации и реконструкции действующих ферм, а также увеличению продуктивности коров», – заметил он.

Производство мяса птицы к 2030 году в республике планируется нарастить на 12%, до 243,9 тыс. тонн. «Здесь необходимо работать с инвесторами по увеличению мощностей», – рекомендовал Боровой.