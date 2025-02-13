news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Экономика 13 февраля 2025 19:37

Татарстан планирует увеличить экспорт халяльной продукции до 17 млн долларов

Татарстан в этом году планирует увеличить экспорт халяльной продукции до 17 млн долларов. За прошлый год экспорт продукции «Халяль» составил 14 млн долларов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на заседании коллегии Минсельхозпрода республики.

Халяльная продукция отправляется из Татарстана в страны Таможенного союза, Персидского залива и Северной Африки. Планируется экспортировать такую продукцию в страны Юго-Восточной Азии – в частности, в Малайзию.

«В предстоящий период нам следует значительно усилить экспортную направленность нашей деятельности», – сказал Зяббаров.

Он отметил, что продукцию агропромышленного комплекса республики экспортируют 258 предприятий в 56 стран.

По словам министра, для развития экспорта государством предусматриваются значительные меры поддержки. Наиболее существенная господдержка – возмещение части затрат на транспортировку. По ней за прошлый год предприятия-экспортеры получили 251 млн рублей компенсаций, подчеркнул он.

«Готовы нам помочь консулы из дружественных стран и торговые атташе Минсельхоза России в 42 странах», – заметил Зяббаров.

Он напомнил, что указом Президента России Владимира Путина поставлена задача к 2030 году увеличить экспорт продукции АПК в 1,5 раза к уровню 2021 года.

«Для ее достижения реализуется национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»», – добавил глава Минсельхозпрода.

В состав нацпроекта входят пять федеральных проектов, направленных на развитие селекции и генетики, биотехнологий, производство ветеринарных препаратов, сельскохозяйственной техники и обеспечение отрасли кадрами. На эти мероприятия в Татарстане в ближайшие три года будет выделено более 4 млрд рублей.

читайте также
«Сырье-то наше!»: Минниханов об упущенных 130 млрд рублей в переработке продукции АПК
«Сырье-то наше!»: Минниханов об упущенных 130 млрд рублей в переработке продукции АПК
#экспорт продукции апк #экспорт халяльной продукции #нацпроекты #национальные проекты
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Ляйлятуль-Бараат: как мусульманам встретить священную Ночь Очищения

Ляйлятуль-Бараат: как мусульманам встретить священную Ночь Очищения

12 февраля 2025
Набиуллина укротила инфляцию? Какого решения по ключевой ставке стоит ждать от ЦБ

Набиуллина укротила инфляцию? Какого решения по ключевой ставке стоит ждать от ЦБ

13 февраля 2025