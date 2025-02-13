Татарстан планирует увеличить экспорт халяльной продукции до 17 млн долларов

Татарстан в этом году планирует увеличить экспорт халяльной продукции до 17 млн долларов. За прошлый год экспорт продукции «Халяль» составил 14 млн долларов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на заседании коллегии Минсельхозпрода республики.

Халяльная продукция отправляется из Татарстана в страны Таможенного союза, Персидского залива и Северной Африки. Планируется экспортировать такую продукцию в страны Юго-Восточной Азии – в частности, в Малайзию.

«В предстоящий период нам следует значительно усилить экспортную направленность нашей деятельности», – сказал Зяббаров.

Он отметил, что продукцию агропромышленного комплекса республики экспортируют 258 предприятий в 56 стран.

По словам министра, для развития экспорта государством предусматриваются значительные меры поддержки. Наиболее существенная господдержка – возмещение части затрат на транспортировку. По ней за прошлый год предприятия-экспортеры получили 251 млн рублей компенсаций, подчеркнул он.

«Готовы нам помочь консулы из дружественных стран и торговые атташе Минсельхоза России в 42 странах», – заметил Зяббаров.

Он напомнил, что указом Президента России Владимира Путина поставлена задача к 2030 году увеличить экспорт продукции АПК в 1,5 раза к уровню 2021 года.

«Для ее достижения реализуется национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»», – добавил глава Минсельхозпрода.

В состав нацпроекта входят пять федеральных проектов, направленных на развитие селекции и генетики, биотехнологий, производство ветеринарных препаратов, сельскохозяйственной техники и обеспечение отрасли кадрами. На эти мероприятия в Татарстане в ближайшие три года будет выделено более 4 млрд рублей.