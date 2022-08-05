Минсельхоз предупредил о возможном сокращении экспорта российского зерна

План по экспорту российского зерна за рубеж может быть сокращен, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Руководитель министерства отметил, что сейчас во всех федеральных округах идут уборочные работы. Аграрии уже собрали около 55 млн тонн зерновых. Патрушев заявил, что это неплохой показатель, но из-за холодной весны и неблагоприятной погоды он оказался значительно ниже прошлогодних значений.

По его словам, это может представлять угрозу для достижения плана по рекордному урожаю в 130 млн тонн зерновых, поставленному Президентом РФ Владимиром Путиным, и привести к сокращению поставок на мировой рынок.

«Конечно, свой рынок мы полностью обеспечим, с этим проблем не будет. Однако если не будут достигнуты запланированные объемы, экспортные планы в 50 миллионов тонн нам придется пересмотреть», — подчеркнул глава Минсельхоза.

Ранее Минсельхоз допустил возможность запрета импорта семян из недружественных стран. Однако эксперты считают такой сценарий маловероятным.