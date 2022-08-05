Минсельхоз допустил возможность запрета импорта семян из недружественных стран

Минсельхоз России допустил возможность запрета на ввоз семян из недружественных стран и призвал регионы подготовиться к такому сценарию. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ».

По их данным, такая вероятность обсуждалась на встрече с замглавы Минсельхоза России Оксаной Лут. Заместитель министра подчеркнула, что семена являются базовой позицией при вводе ответных санкций против недружественных государств, и напомнила о превентивном запрете поставок со стороны Россельхознадзора. К примеру, с 6 июля уже действует ограничение импорта продукции французских Lidea France и Limagrain Europe, которые не обеспечили фитосанитарную безопасность семян.

Однако источники издания сомневаются в возможности введения полного запрета на импорт. Так, представитель одного из агрохолдингов РФ отметил, что для замены импортных подсолнечника, свеклы и кукурузы России потребуется не менее трех лет. В противном случае аграриев ожидает снижение урожайности и качества посевов.

Директор Института развития предпринимательства и экономики Наталья Назарова согласилась, что введение подобных санкций угрожает продовольственной безопасности страны. По ее мнению, высказывания Минсельхозпрода нацелены на повышение спроса на российские семена.

«Коммерсантъ» также привел статистику импорта семян из-за рубежа. По данным издания, страна закупает до 97% семян сахарной свеклы, до 77% — подсолнечника, до 50% — кукурузы и до 30% — картофеля. Такие объемы невозможно заменить одномоментно.

В список недружественных государств, напомним, включен ряд стран, которые ввели односторонние санкции против РФ, а также совершили недружественные действия в отношении государства и его граждан после начала специальной военной операции на Украине. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия не будет сотрудничать с недружественными государствами в ущерб себе, однако продолжит работать со всеми, кто настроен на выгодное деловое партнерство.