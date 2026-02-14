Минпросвещения РФ готовит законопроект о семейном обучении

Министерство просвещения РФ готовит законопроект, который должен ввести более четкие условия семейного образования и самообразования. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Государственной Думы России от Татарстана Илья Вольфсон, сославшись на официальный ответ ведомства.

Парламентарий процитировал часть ответа ведомства на свое обращение, где упоминается необходимость «совершенствовать механизмы правового регулирования в сфере образования в части закрепления четких условий для обучения».

Депутат согласился, что семейное обучение – «нормальная, предусмотренная законом практика», и заверил, что это «никто под сомнение не ставит». Однако, по его словам, увеличение числа переходящих на семейное образование требует упорядочивания этого процесса.

«<...> поэтому сейчас важно помочь сформировать в законопроекте ясные и исполнимые нормы. Это и есть взрослая, конструктивная повестка – без запретов, но с порядком», – добавил Вольфсон.

Ранее депутат направил министру просвещения РФ Сергею Кравцову письмо, в котором предложил изменить порядок перевода на семейную форму обучения. В нем он упомянул, что, согласно данным Минобрнауки РТ, за 2024/25 учебный год число обучающихся на дому детей в Татарстане выросло почти на 50% и достигло 2,3 тыс.

Среди предложенных Вольфсоном мер фигурировали организация межведомственных комиссий, которые будут принимать решение о переводе ребенка на обучение вне школы, увеличение количества промежуточных аттестаций для детей на семейном обучении минимум до двух в год и предоставление органам образования права возвращать ученика в школу, если тот дважды подряд не пройдет промежуточную аттестацию.

По информации Минпросвещения РФ, в целом по России на начало 2025/26 учебного года число детей на семейной форме обучения выросло на 14,3 тыс. человек, или на 16,8%. Общее число таких обучающихся составило 99,4 тыс.