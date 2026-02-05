Вассерман: семейное обучение лишает детей опыта общения со сверстниками

Увеличение числа детей, переходящих на семейное обучение, связано не только с проблемами в коллективе, но и с растущими возможностями родителей. Однако удалённый формат получения образования может лишить ребёнка критически важного навыка – общения со сверстниками. Такое мнение в беседе с «Татар-информом» выразил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.

«Связано это и с тем, что многим детям просто сложно быть в коллективе, и с тем, что некоторых детей в коллективе травят. И, наконец, у многих родителей появляются возможности не отправлять своих детей в школу, а учить дома», – пояснил эксперт.

Он отметил, что с учебными предметами при должном усилии можно справиться и дома. Главная проблема, по его мнению, дефицит социального опыта.

«Попутно с учёбой по учебникам мы учимся общаться с другими. И вот это общение при заочном и дистанционном обучении просто отсутствует», – подчеркнул Вассерман.

Он объяснил, что в семье общение чаще всего происходит «по вертикали» (родители-дети), а опыт равного, «горизонтального» взаимодействия ребёнок получает именно в школе.

«А этот самый опыт общения по горизонтали жизненно важен, потому что именно по горизонтали происходит большая часть нашего дальнейшего общения. Общение между женой и мужем, общение с сослуживцами. И вот навыки этого общения при любых формах заочного и дистанционного обучения просто негде взять», – резюмировал собеседник агентства.

Напомним, число детей на семейной форме обучения выросло на 14,3 тыс. человек, или на 16,8%, следует из статистики Министерства просвещения по обучающимся в школах на начало 2025/26 учебного года. Общее число обучающихся на этой форме составило 99,4 тыс. человек.