В Казани обсудили, как улучшить систему семейного образования

Круглый стол, посвященный обучению детей в форме семейного образования и предложениям по внесению изменений в действующее законодательство, состоялся сегодня в Казани. В мероприятии приняли участие депутаты Государственного Совета РТ, в том числе члены объединения «Мәрхәмәт – Милосердие», представители профильных министерств и ведомств республики.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Модератором выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Светлана Захарова. Она пояснила, что основной целью встречи является выработка предложений по совершенствованию регионального и федерального законодательства. «Нам необходимо найти такие механизмы, которые позволят не только давать детям качественное образование, но и не допускать их выпадения из воспитательного и социального поля», – подчеркнула она.

По мнению Захаровой, сегодня существует проблема утраты контроля за детьми, перешедшими на семейную форму обучения. «Когда ребенок находится дома, мы не всегда понимаем, получает ли он дополнительное образование, посещает ли кружки и какая атмосфера складывается в семье», – заявила детский омбудсмен РТ.

Руководитель объединения женщин-депутатов Государственного Совета РТ «Мәрхәмәт – Милосердие» Алсу Набиева, открывая заседание, обратила внимание на сложности контроля за процессом обучения детей на дому. Она заверила, что никто не выступает против семейной формы образования в целом. «Есть семьи, которые действительно успешно справляются с обучением детей дома», – признала парламентарий.

В то же время Набиева выразила уверенность, что необходимо более детально разбираться в причинах перехода на семейное обучение.

«Конечно, хочется посмотреть и проследить, почему, по каким причинам уходят на семейное образование, насколько это аргументировано со стороны родителей. Конечно, у нас большая ответственность со стороны органов образования, со стороны нас, депутатского корпуса. Мы все готовы к этому подключиться», – сказала она.

В ходе обсуждения было отмечено, что под видом семейного образования некоторые родители фактически лишают детей возможности получить качественное образование, что является нарушением их прав. Особую тревогу, подчеркнули участники, вызывает тот факт, что более 55% детей, находящихся на семейном обучении, прикреплены к образовательным организациям за пределами Татарстана.

Согласно данным мониторинга Министерства образования и науки РТ, в настоящее время в республике около 4 тыс. детей получают образование вне образовательных организаций, из них порядка 3,6 тыс. обучаются в форме семейного образования. За последние три года количество таких детей увеличилось на 25%.

Заместитель министра образования и науки РТ – руководитель Департамента надзора и контроля в сфере образования Светлана Захарова заметила, что назрела необходимость законодательных изменений. «Наша задача – рассмотреть вопрос об отмене семейного образования на уровне начального и основного общего образования, оставив его только для старшего звена в виде самообразования – как более осознанного выбора», – уточнила она.

По словам замминистра, прохождение промежуточной аттестации должно быть возможно исключительно в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, причем соответствующая норма должна быть закреплена законодательно.

В числе обсуждаемых предложений пристуствовали идеи о введении проверки наличия высшего образования у одного из родителей, проведении психологического тестирования, а также о создании специальной комиссии, которая рассматривала бы заявления о переходе на семейное обучение и проводила соответствующие проверки. Кроме того, было предложено закреплять ребенка за образовательной организацией по месту жительства для прохождения промежуточной и итоговой аттестации.