Минпромторг РФ заявил о желании IKEA возобновить работу в России

Компания IKEA намерена продолжить работу своих магазинов в России после настройки логистики поставок для обеспечения полного ассортимента товаров, заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Об этом сообщает ТАСС.

Министр отметил, что компания найдет выход, ведь у IKEA «очень хороший российский рынок». Кроме того, у нее есть заводы не только в других странах, но и в России.

«Когда компания найдет выход, будет открываться. Тем более IKEA сама строила свои магазины. Бросать их, оставлять кому-то - неэффективный ход», - сказал он.

По словам Евтухова, многие иностранные бренды, которые временно приостановили деятельность в РФ, планируют в обозримой перспективе возобновить деятельность в стране, так как российский рынок очень большой и он важен.

Ранее владелец магазинов Zara и Bershka также выразил надежду возобновить работу брендов в России, о чем сообщал «Татар-информ».

После того как Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине, страны Запада начали ужесточать санкции против России. Многие крупные фирмы приостановили деятельность на территории страны.