«Ъ»: Минпромторг хочет ограничить параллельный импорт компьютерной техники

Министерство промышленности и торговли РФ вместе с рядом отечественных производителей изучают возможность ограничить параллельный импорт компьютерной техники. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке электроники.

Например, по словам одного из собеседников издания, консорциум АНО «Вычислительная техника» (в него входят Yadro, «Аквариус», Kraftway и другие компании) предложил исключить из перечня для параллельного импорта технику HPE, Acer, PureStorage, Basler, Asus, MSI, Delta Electronics, Palit, Palo Alto, Quanta и Schneider Electric.

Другой источник рассказал, что в Минэкономики рассчитывают ограничить параллельный импорт в страну продукции брендов IBM, Dell, NetApp, Pure Storage, Fusitsu, HP, xFussion, Inspur, Cisco, Hitachi, Arista, Delta Electronics, Oracle и Quanta Supermicro.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак пояснил, что инициатива обсуждается, но ведомство «ждет более конкретно сформулированных предложений». По данным источника «Ъ» на рынке, соответствующий нормативный акт уже подготовлен.

Впрочем, в Минцифры допустили возможность рассмотрения вопроса о запрете параллельного импорта «только в отношении той продукции, производство которой уже налажено в РФ».

Опрошенные изданием участники IT-рынка и операторы центров обработки данных подчеркнули, что текущего количества и качества отечественной техники не хватит для удовлетворения потребностей рынка, а в случае ограничений она только дополнительно подорожает. Несмотря на такие опасения, производители уверены, что необходимо вообще запретить поставки оборудования, аналоги которого производятся в стране.

Президент России Владимир Путин 28 июня прошлого года подписал закон, временно легализующий ввоз товаров без уведомления правообладателей. До этого Минпромторг РФ утвердил перечень товаров, импортируемых по механизму параллельного импорта. Позднее этот список неоднократно пополнялся новой продукцией и брендами. Вместе с тем в мае вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров уточнил, что список продолжат сокращать — «для мотивации» отечественных производителей.