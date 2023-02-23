Минпромторг Татарстана подготовил необычные открытки к 23 февраля

Ко Дню защитника Отечества Минпромторг Татарстана подготовил необычные поздравительные открытки, адресованные работникам оборонно-промышленного комплекса. Сделаны они совместно с предприятиями республики – Казанским авизаводом, Казанским вертолетным заводом, Зеленодольским заводом имени А.М.Горького, Казанским пороховым заводом.

Каждая открытка посвящена отдельному предприятию, с которым связана поздравительная фраза. Так, на открытке с пороховым заводом написано: «Мой порох осечек не дает, надежно защищая всю Отчизну», с вертолетным – «Спасу там, где другие не смогут» и так далее.

«Гордимся работниками ОПК, которые без устали трудятся в тылу, благодарим всех производственников за вклад в общее дело и желаем крепкого здоровья!», – говорится в поздравлении ведомства.

Напомним, ранее жителей страны с 23 февраля россиян поздравил Президент России Владимир Путин. Кроме того, поздравительный видеоролик опубликовал Раис Татарстана Рустам Минниханов.