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Минпромторг Татарстана подготовил необычные открытки к 23 февраля
Ко Дню защитника Отечества Минпромторг Татарстана подготовил необычные поздравительные открытки, адресованные работникам оборонно-промышленного комплекса. Сделаны они совместно с предприятиями республики – Казанским авизаводом, Казанским вертолетным заводом, Зеленодольским заводом имени А.М.Горького, Казанским пороховым заводом.
Каждая открытка посвящена отдельному предприятию, с которым связана поздравительная фраза. Так, на открытке с пороховым заводом написано: «Мой порох осечек не дает, надежно защищая всю Отчизну», с вертолетным – «Спасу там, где другие не смогут» и так далее.
«Гордимся работниками ОПК, которые без устали трудятся в тылу, благодарим всех производственников за вклад в общее дело и желаем крепкого здоровья!», – говорится в поздравлении ведомства.
Напомним, ранее жителей страны с 23 февраля россиян поздравил Президент России Владимир Путин. Кроме того, поздравительный видеоролик опубликовал Раис Татарстана Рустам Минниханов.
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