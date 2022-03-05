Минпромторг объяснил случаи ограничения продажи некоторых товаров в одни руки

Торговые сети получили разрешение ограничивать продажу некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки для борьбы с перекупщиками. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РФ, передает ТАСС.

«Крупнейшие федеральные и региональные торговые сети приняли решение минимизировать риски приобретения перекупщиками социально значимых продуктов питания, по которым в рамках договоренностей с Минпромторгом России, Минсельхозом России и ФАС установлена минимальная наценка», — пояснили в ведомстве.

По информации ретейлеров, в ряде регионов уже отмечались случаи, когда социально значимые товары за раз приобретались в объеме очевидно большем, чем необходимо для частного потребления, ради последующей перепродажи.

Соответственно, чтобы гарантированно обеспечить гражданам возможность приобрести доступные продукты питания, торговые сети предложили дать им возможность с учетом реальной ситуации «при необходимости ограничивать отпуск некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки».

Министерство промышленности и торговли РФ и Министерство сельского хозяйства РФ поддержали инициативу ретейлеров. При этом конкретные товары и параметры ретейлеры будут определять сами в рамках своих профильных ассоциаций — Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Союза независимых сетей России.

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