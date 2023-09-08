Минпромторг: Активы Volvo в РФ переданы российскому инвестору

Имеющиеся в РФ активы шведского автоконцерна Volvo переданы российскому инвестору, организована работа по перезапуску завода в Калуге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга России.

«<…> совместно с новым собственником также определен отечественный партнер для дальнейшего развития производства на калужской площадке концерна, продолжается работа по ее скорейшему перезапуску», — пояснили в ведомстве.

Ранее сегодня «Интерфакс» сообщил, что ряд дочерних компаний шведского автоконцерна в РФ, в том числе и завод по производству грузовиков в Калуге, перешли под операционный контроль российского предпринимателя Игоря Кима.

В частности, из реестра следует, что генеральным директором завода Volvo Trucks (АО «Стоков Машинное Оборудование») стал партнер Кима по авторитейлу и первый заместитель председателя правления принадлежащего бизнесмену «Экспобанка» Алексей Санников.

Завод Volvo Trucks в Калуге мощностью 15 тыс. грузовых автомобилей в год после начала специальной военной операции на Украине и ужесточения санкций против РФ находится в простое. В 2021 году грузовики Volvo были на третьем месте по популярности в России после «КАМАЗа» и «ГАЗа».

В октябре 2022 года газета «Ведомости» писала, что шведский концерн рассматривает возможность продажи российского бизнеса.