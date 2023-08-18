Путин поручил вернуть утраченный контроль над российскими компаниями

Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

В России должен быть запущен механизм, позволяющий восстановить утерянный из-за недружественных действий других государств контроль над отечественными компаниями.

Такое поручение дал Правительству РФ российский лидер Владимир Путин по итогам XXVI Петербургского международного экономического форума (полный список опубликован на сайте Кремля).

Речь идет о случаях, когда контроль над фирмами осуществлялся через иностранные юридические лица и оказался фактически утрачен из-за недружественных действий других стран. Одним из возможных способов при этом названа «замена принадлежащих российским лицам акций холдингов, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях, на акции российских компаний, входящих в такие холдинги».

Кроме того, Правительство должно ускорить перевод активов бизнеса в российскую юрисдикцию, в том числе путем регистрации компаний в специальных административных районах, если их редомициляция (перевод активов из одной юрисдикции в другую — прим. Т-и) блокируется или не предусмотрена законодательством иностранного государства.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин должен отчитаться об исполнении обоих поручений к 30 ноября текущего года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Путин подписал указ о переходе долей Danone и «Балтики» во временное управление РФ.