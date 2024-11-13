«Минометный снаряд удачно залетел»: боец Вжик рассказал, за что получил награду

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

Военнослужащий Юрий с позывным Вжик из Нурлата приехал в краткосрочный отпуск и, навещая волонтеров, рассказал, за что получил медаль «За отвагу».

«Медаль получил за корректировку. Мы в 50 метрах друг от друга находились. По рации начал корректировать миномет: 10 вправо, 10 прямо. Потом командиры мне сказали: „птичку“ сняли, это твоя корректировка. Минометный снаряд удачно залетел», — поделился боец.

Юрий в отпуске нашел время, чтобы навестить волонтеров и поблагодарить их за поддержку, а заодно рассказать о новостях с передовой. Встреча с бойцом для волонтеров серебряного возраста Нурлата стала настоящим сюрпризом. Ее для активисток устроил руководитель благотворительного фонда «Всё для победы Нурлат» Ришат Сафиуллин.

«Минометная корректировка очень тонкая работа, ювелирная. Молодец! Мы гордимся нурлатскими ребятами, все-таки воспитание у них в части патриотической направленности правильное. Среди командиров батальонов, рот, взводов очень много наших ребят. Для нас это очень ценно», — пожал руку бойцу Ришат Сафиуллин.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

Юрию по праву можно назвать военным. В 2016 году, когда исполнилось 18 лет, пошел на срочную службу в Военно-морской флот.

«После первого года срочной службы вернулся в Нурлат, потом подумал-подумал и заключил контракт. Три года служил в 21-й бригаде, был в командировке в Таджикистане. Когда вернулся, отдохнул полгода и снова заключил контракт на Военно-морском флоте. Ну, а когда всё это произошло, подписал рапорт и добровольцем ушел на спецоперацию, это было 10 декабря 2022 года», — пояснил боец.

Стаж военной службы накопил немалый. Служит, как он говорит, инженером «саперов» дронов-камикадзе. «В мои обязанности входит подготовка „птиц“, их выставление на позиции, отправка по месту назначения», — продолжил Юра.

Боец, хотя скупо рассказывал о военных буднях, все же поделился некоторыми деталями быта. Редко, но бывает у бойцов баня. Они очень радовались, когда появилась возможность купить тепловую пушку, работающую на солярке. Доезжает до них и «гуманитарка».

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

«К нам в основном приезжает гуманитарный груз из Мурманска, и машины привозят, и другое. Сегодня увидел то, чем занимаются наши волонтеры, и понимаю, какой все-таки у нас надежный тыл. Трудно передать словами чувства, которые испытываю сейчас», — поделился он.

Это второй отпуск Юрия за время его нахождения на спецоперации. Здесь его возвращения ждут мама, папа, сестра, брат, а племянница Ульяна не захотела расставаться с дядей даже на час, поэтому не выпускала его ладонь из рук. «Не хочу, чтобы он уезжал», — сказала девочка.

Провожая, волонтеры пожелали бойцу победы. «Юра, смотри, сколько бабушек у тебя теперь, мы все тебя будем ждать», — обнимая на прощание, сказали они.

Короткие дни отпуска пролетели быстро. «Отдохнул и хватит, нужно свою работу выполнять. За нас ее никто не будет делать», — сказал Вжик.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

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