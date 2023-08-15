Минобороны РФ показало видео досмотра сухогруза, задержанного в Черном море огнем

Минобороны России опубликовало видео с принудительным досмотром сухогруза в Черном море, остановить который удалось только предупредительным огнем. Речь идет о судне «Сукра Окан», следовавшем под флагом Палау в порт Украины.

Исследование судна проводила патрульная группа корабля «Василий Быков». На кадрах видно, как российский вертолет Ка-29 облетает корабль, как на судно высаживается группа российских военных. Допрос они проводят на английском языке.

Как пояснили в военном ведомстве, патрульная служба проверяла документы и осматривала помещения на предмет наличия запрещенных грузов. После осмотра судно продолжило движение в порт «Измаил».

Напомним, 13 августа стало известно, что российские военные вынуждены были открыть предупредительный огонь после того, как обнаруженное в Черном море судно отказалось остановиться по их требованию.

Минобороны ранее заявило, что в России будут рассматривать как потенциальных перевозчиков военных грузов все суда в акватории Черного моря, которые движутся в украинские порты. Гарантии безопасности судоходства по акватории моря Россия отозвала после завершения зерновой сделки.