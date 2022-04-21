Минобрнауки Татарстана объяснило, как будут учиться школьники в период майских праздников

Фото: архив «Татар-информ», Михаил Захаров

Министерство образования и науки Татарстана разъяснило, как будут учиться школьники в период майских праздников.

«В адрес министерства поступают многочисленные обращения родителей с вопросами, по какому графику будут учиться дети в майские праздники», — говорится в сообщении ведомства.

В частности, школьники, студенты колледжей и вузов в республике не учатся с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая при пятидневной учебной неделе. Учащиеся отдыхают 1, 2 мая и с 8 по 10 мая при шестидневной учебной неделе.

«Детские сады также будут работать по этому графику», — уточнили в министерстве.

Работающие жители Татарстана будут отдыхать с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Власти республики пока не планируют вводить дополнительные выходные, о чем сообщал «Татар-информ».