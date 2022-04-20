Галимова про майские праздники: «Дополнительных выходных пока не планируется»

Фото: Сельвина Илькаева/ИА «Татар-информ»

Производственный календарь на предстоящие майские праздники уже утвержден, делать дополнительные выходные на 4, 5 и 6 мая пока не планируется. Об этом на брифинге с журналистами рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Это федеральное законодательство. Есть календарь, в котором обозначены выходные и праздничные дни: 30 апреля, 1, 2, 3 мая, а также 7, 8, 9 и 10 мая. Пока каких-то нововведений в этой части нет», – заключила Лилия Галимова.