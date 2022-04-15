Минтруд РТ напомнил о дополнительных днях отдыха в мае

В связи с празднованием 1 мая - праздника Весны и Труда и 9 мая – Дня Победы в мае татарстанцев ждут дополнительные дни отдыха, напомнила пресс-служба Минтруда РТ.

«В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ нерабочими праздничными днями являются 1 мая – праздник Весны и Труда и 9 мая – День Победы. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий рабочий день. В этом году 1 мая выпадает на воскресенье, и выходной день переносится на 2 мая, понедельник», - сказано в сообщении.

В соответствии с Указом Президента РТ 2 мая – начало проведения праздника Ураза-байрам – является праздничным нерабочим днем. При совпадении выходных и праздничных дней дополнительный к выходным дням день отдыха не предоставляется.

Ранее постановлением Правительства РФ были перенесены выходные дни с субботы 1 января на вторник 3 мая, с воскресенья 2 января на вторник 10 мая. Таким образом, в 2022 году 1-3 мая и 7-10 мая являются днями отдыха.